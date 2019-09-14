شاهد.. ديانا هشام ونيكولا معوض في كواليس "بلا دليل"

نشرت الفنانة ديانا هشام، صورة تجمعها بكل من الفنان جمال عبدالناصر والفنان نيكولا معوض من كواليس مسلسلها الجديد "بلا دليل"، وذلك عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "انستجرام". "بلا دليل"، وذلك عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "انستجرام". وعلق نيكولا على منشور ديانا قائلًا :"حبيتها". ويذكر أن مسلسل "بلا دليل" بطولة خالد صالح، نيكولا معوض، درة، أحمد خالدصالح، إخراج منال الصيفي، تأليف إنجي علاء. Advertisements

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