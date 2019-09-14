صور.. بورتو جروب تطلق جولف بورتو كايرو خلال حفل عمرو دياب

دشنت مجموعة "بورتو جروب" أكبر حملة تسويقية لأحدث مشروعاتها "جولف بورتو كايرو" في حفل كبير أقيم في أرض المشروع أحياه الفنان عمرو دياب بحضور عدد كبير من عملاء الشركة والمسئولين والإعلاميين والصحفيين وقدم الهضبة عددا كبيرا من أغانيه الشهيرة التي أشعلت أجواء الحفل الذي نال استحسان الجميع.



وبدأت الاحتفالية بكلمة محمد سيد عبدالرازق رئيس مجلس إدارة شركة بورتو جروب والتي رحب فيها بالحضوروأكد أن مشروع جولف بورتو كايرو بمستقبل سيتى تعتبره الشركة عاصمة للجمال والهدوء والراحة والرفاهية لعملاؤها الكرام تتحدى به المستقبل ونستخدم فيه خبرات الماضى لتقديم إيقونة سعادة لعملاء الشركة الذين اعتادو منا على كل ما هو جديد.



وأكد علي أن بورتو جروب أختارت أن يكون مشروعها الجديد فى مستقبل سيتى تلك المدينة الواعدة التى نجحت خلال الفترة الماضية فى خطف الانظار وأن الشركة لديها ثقة

كبيرة في عملاؤها فى أنها ستحقق انجاز كبير ترضى به طموح الجميع وتحقق لعملاؤها ما يحلمون به من وحدات ذات تصميمات فريدة ومساحات خضراء شاسعة.وأضاف أن بورتو جروب تعاقدت مع كبري شركات التصميم المعماري في العالم والمستشارين في تصميم المشروع شركة "دابليو أيه تي جى WATG" التي صممت "البهاماس"، واستعانت بالمصمم العالمي لملاعب الجولف "ستيف ريتسون" أشهر مصمم لملاعب الجولف في العالم. كي تقدم لعملاؤها تصميمات فريدة ومميزة .والمشروع يقع في المرحلة الرابعة لمستقبل سيتي علي طريق الأمل مباشرة وهو ملاصق للعاصمة الإدارية ومدينتي ويبعد 10 دقائق عن القاهرة الجديدة ويعتبر هذا المشروع في موقع استراتيجي هام في مستقبل سيتي خاصة وأنه يحتوي علي أول ملعب فوت جولف في القاهرة والذي صمم ليكون مركز جذب لعشاف لعبة الـ فوت جولف في مصرومساحة جولف بورتو كايرو ما يقرب من 151 فدان اى حوالى 635000 م2 يضم المشروع حوالى 3000 شقة سكنية بمسطحات مختلفة تبدأ من 57 م2 الى 148 م2 ويتيح التصميم دمج وحدات مع بعضها وذلك لإرضاء متطلبات كافة العملاء، كما يضم المشروع حوالى 490 فيلا بمسطحات 106 م2 & 169 م2 & 375 م2 وايضاً يضم المشروع الخدمات المختلفه من مدرسة و حضانة و مسجد و كلوب هاوس هذا بخلاف منطقة المركز التجارى (إستريت مول) و الخدمات الإداريه و العيادات ومسطحات كبيره من اللاندسكيب و حمامات السباحه بخلاف ملاعب الفوت جولف.وشدد عبدالرازق على أن بورتو جولف كايرو في مدينة المستقبل تضم عدد من الخدمات غير موجودة في أي مشروع آخر، وتجمع فيها بين الخدمات المختلفة سواء سكني أو إداري، أو تجاري، بالإضافة إلى تكرار تجربة "الفوت جولف" التي تم تدشينها في جولف مارينا وهي لعبة جديدة تم اعتمادها من الفيفا عالميًا