دنيا بطمة تحصل على لقب "أفضل فنانة مغربية" لعام 2019

حصلت النجمة المغربية دنيا بطمة، علي جائزة جديدة ستضاف إلى مجموعة من الجوائز العالمية، والعربية والوطنية، التي حازت عليها في مشوارها الفني، فقد فازت بجائزة "أفضل فنانة مغربية" لعام 2019، من "مصر"، بعد تكريم إدارة مهرجان "الفضائيات العربية" لها في دورته العاشرة.

جاء هذا التتويج بعد نجاح أغنيتها المصرية "الزمن

بيدور"، والتي لاقت استحسان الجمهور المغربي خاصة، والعربي عامة، وقد أعربت دنيا بطمة عن سعادتها العارمة بهذا التتويج، الذي وإن دل على شيء، فهو يدل على نجاحها وانتشارها في العالم العربي.

وجهت بطمة رسالة شكر لزوجها، محمد الترك، على دعمه

ومساندته لها في جميع المناسبات، وكذا القائمين ومنظمي هذا المهرجان الكبير.

جدير بالذكر أن دنيا بطمة حصلت من قبل على عدة جوائز، أبرزها جائزة "أفضل فنانة في الشرق الأوسط"، وجائزة عالمية كأفضل فنانة صاعدة في حفل جوائز "الباما"، بأمريكا.

وعلي جانب آخر الفنانة دنيا بطمة، تستعد لطرح عمل جديد، تعاونت من خلاله مع الفنان إيهاب أمير، من حيث الكلمات والألحان، وهو عبارة عن أغنية راي.