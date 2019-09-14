نشر الفنان علي ربيع، مقطع فيديو له أثناء تحية الجمهور له في أحد عروض "مسرح مصر"، وذلك عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "انستجرام".
وكتب "ربيع" على الفيديو قائلًا :"التحية دايماللجمهور العظيم مفيش أحلي من فرحتكم وضحكتكم ربنا يديم عليكم دايما الفرحة والسعادة يا شعب مصر يا طيب يالي تستحق تفرح.. علي ربيع".
ويذكر أن آخر أعمال الفنان علي ربيع مسلسل "فكرة بمليون جنيه" الذي شارك به في السباق الرمضاني الماضي وشاركه البطولة كل من صابرين، صلاح عبدالله، سهر الصايغ، أحمد السيسي.
كانت هذه تفاصيل خبر شاهد.. علي ربيع لجمهوره: ربنا يديم عليكم الفرجة يا شعب مصر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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