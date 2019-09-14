كتب امير فتحي في السبت 14 سبتمبر 2019 03:56 مساءً - علقت الاعلامية الكويتية مي العيدان على زفاف الفنانان المصريان احمد فهمي وهنا الزاهد وذلك في حلقة الامس من برنامجها “كشف حساب”.
في البداية، تمنت مي العيدان ان يستقر احمد فهمي مع هنا الزاهد وان لا يكون هناك زوجة رابعة بعد زواجتيه السابقتين ثم قالت “حاسة احمد فهمي عاطي احساس لنفسه انه هو شهريار انا اللي دمي خفيف وانا البنات يحبوني”.
وتمنت مي العيدان ان تستمر علاقة احمد فهمي وهنا الزاهد كما بدت في فيديوهات حفل الزفاف وان لا نسمع قريبا خبر انفصالهما.
كانت هذه تفاصيل خبر شاهد.. مي العيدان تهاجم احمد فهمي بعد زواجه من هنا الزاهد: “مفكر نفسه شهريار”! لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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