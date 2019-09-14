كتب امير فتحي في السبت 14 سبتمبر 2019 03:56 مساءً - نشر الفنان المصري ” علي ربيع ” نجم مسرح مصر صورة عبر حسابه الشخصي على موقع ” إنستجرام ” من حفل زفاف الفنان أحمد فهمي والفنانة هنا الزاهد والذي أقيم يوم الأربعاء الماضي في أحد الفنادق المطلة على النيل في القاهرة وسط حضور عددا كبيرا من نجوم الفن .
وكشف علي ربيع في تعليقه على الصورة إنه كان السبب في هذا الزواج ونشأة قصة الحب بينهما .
حيث كتب قائلا : ” مبروك احلى فرح والله لما كانوا بيقولوا انى السبب في الجوازة دي كنت باخد الموضوع عادي .. بس امبارح في الفرح في الفرحة اللي شوفتها حسيت إني كنت سبب في حاجة حلوة قوى ربنا يباركلكم ويحفظكم ” .
وعلقت الفنانة هنا الزاهد على الصورة وكتبت : ” حبيبي يا علي انت فعلا السبب .. بحبك اوي ” .
وتعود قصة لقائهما عندما كانت هنا مع علي ربيع بأحد المطاعم والتقى بهما أحمد فهمي والذي نجح في التحدث مع هنا من خلال علي ربيع لتتحول علاقتهما إلى قصة حب قوية .
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كانت هذه تفاصيل خبر فنان مصري شهير يكشف : ” أنا السبب في جوازة أحمد فهمي وهنا الزاهد “ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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