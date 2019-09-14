ماريتا الحلاني تكشف تفاصيل وضع والدها الصحي بعد الحادث

كتب امير فتحي في السبت 14 سبتمبر 2019 03:56 مساءً - طمأنت الفنانة ماريتا الحلاني، ابنة الفنان عاصي الحلاني، متابعيها على صحة والدها وذلك عبر حسابها على انستغرام.

ونشرت ماريتا مقطع فيديو قصير لها ولعاصي وعلقت قائلة: “شكرا لكل يلي سألتوني عن بابا ♥️ الحادث صار مارق عليه كم يوم، وحبيت طمنكم انو بابا بخير الحمدلله وصار بالبيت”.

وتابعت ماريتا “وابدا ابدا ما في شي خطر!

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