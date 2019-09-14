شاهد .. رد ا قويا من رجل مصري على شخصا إفريقيا يدعي الإلوهية

كتب امير فتحي في السبت 14 سبتمبر 2019 03:56 مساءً - انتشر على مواقع التواصل الإجتماعي خلال الساعات الماضية مقطع فيديو لرجل مصري مقيم في دولة الكويت وهو يرد على رجلا إفريقيا يدعي الإلوهية .
ويظهر في مقطع الفيديو المواطن المصري وسط حشد من الناس أمام الرجل الإفريقي الذي كان يردد ” أنا ربكم الأعلى ” .
ليرد عليه المواطن المصري بالسخرية والاستهذاء منه قائلا : ” حد يصدق إن الحيوان ده إله ” .. وبطريقة أثارت ضحك المتواجدين وأخذ يسأله أسئلة ولكن لم يرد الرجل الإفريقي على أيا منها .
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