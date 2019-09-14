كتب امير فتحي في السبت 14 سبتمبر 2019 03:56 مساءً - كشفت الجهات المنظمة لقطاع الأدوية في الولايات المتحدة وأوروبا يوم أمس الجمعة عن تراجع نسبة سلامة تناول عقار ” رانيتيدين ” والمشهور بإسم ” زانتاك ” والذي يستخدم في علاج الحموضة .
ويأتي ذلك على خلفية العثور على آثار شوائب والتي يطلق عليها اسم ” إن-نيتروسوديميثيلامين ” قد تسبب الإصابة بمرض السرطان في بعض نسخ الدواء .
وقالت الإدارة الأمريكية ووكالة الأدوية الأوروبية إنهما ستراجعان سلامة العقار .. لكنهما لا تنصحان المرضى حاليا بالتوقف عن تناوله .
وكانت صيدلية ” فاليشور ” وهي صيدلية إلكترونية تختبر العلاجات التي تبيعها لرصد أي عيوب بها هي أول من أبلغ الجهات التنظيمية بشأن الشوائب في عقاقير رانيتيدين .
كانت هذه تفاصيل خبر تحذير من دواء ” زانتاك ” معالج الحموضة يسبب هذا المرض الخطير لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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