شاهدوا.. تصريح صادم من مذيع شهير عن فشل زواج أحمد فهمي وهنا الزاهد

كتب امير فتحي في السبت 14 سبتمبر 2019 03:56 مساءً - أثار الإعلامي تامر أمين جدلاً كبيراً بحديثه خلال برنامجه عن زفاف هنا الزاهد وأحمد فهمي، ووصفه بالرائع كما أكد أن أحمد فهمي ممثل كوميدي ناجح وهنا فنانة لها مستقبل فني قوي.

ولكن تامر أمين صدم المشاهدين بجملة قالها خلال هذه الفقرة، إذ أكد أن معظم زيجات الوسط الفني تفشل وتنتهي بالطلاق.



وقال: “نتمنى أن يستمر زواجهما وربنا يهدي سرهم لأن في زيجات بالوسط الفني لم تنجح”، الكثيرون وجدوا أن ما قاله تامر أمين غير ملائم لحدث سعيد موضحين أن تصريحاته من الممكن أن تغضب هنا وفهمي.

يُذكر أن أحمد فهمي وهنا الزاهد احتفلا بزفافهما يوم الأربعاء الماضي بحضور عدد كبير من النجوم، منهم أحمد عز وكريم عبد العزيز وأكرم حسني ومحمد هنيدي ودنيا سمير غانم وروجينا ومي عمر ومصطفى شعبان وآيتن عامر.