إلهام الفضالة تصدم جمهورها بعد ظهورها بدون مكياج

كتب امير فتحي في السبت 14 سبتمبر 2019 03:56 مساءً - تداول رواد مواقع التواصل الإجتماعي مقطع فيديو للفنانة الكويتية ” إلهام الفضالة ” وهي تشير إلى قوة وفعالية بعض منتجات إزالة المكياج .
وظهرت إلهام في بداية الفيديو وهي تضع مكياج كامل ثم بدأت بإزالة أحمر الشفاه والماسكرا ليصبح وجهها خاليا من أي مستحضرات تجميل وإطلالتها طبيعية .
وتفاعل عدد كبير من المتابعين على مقطع الفيديو الذي أحدث ضجة على مواقع التواصل الإجتماعي ووصل عدد المشاهدات له على أحد الحسابات إلى 95 ألف مشاهدة .
وعلق عدد من المتابعين حول إطلالة إلهام الفضالة بدون مكياج بإنها جميلة .. والبعض الآخر أشار إلى إنها قامت بالكثير من عمليات التجميل .
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