هيفاء حسين تعلن عن حملها بصورة وهي في شهورها الاخيرة

كتب امير فتحي في السبت 14 سبتمبر 2019 03:56 مساءً - نشرت الفنانة البحرينية ” هيفاء حسين ” عبر حسابها الشخصي على موقع ” إنستجرام ” صورة لها كشفت من خلالها عن حملها .

ظهرت هيفاء في الصورة برفقة زوجها الفنان ” حبيب غلوم ” ويظهر عليها إنها بالشهور الأخيرة من الحمل .

وكتبت هيفاء حسين في تعليقها على الصورة قائلة : ” أنا بنتظارك يا فرحتي وفرحة من حولي ” .

ولم تذكر هيفاء جنس الجنين بعد .

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وتفاعل عددا كبيرا من متابعيها ومحبيها على الصورة فانهالت عليعا التعليقات التي تضمنت التهاني على هذا الخبر داعين الله أن ترزق بطفل سليم وأن تكون بصحة جيدة .

ويذكر أن هذا الطفل هو الطفل الأول لهيفاء حسين من زوجها حبيب غلوم واللذان تزوجا في عام 2010 .. وهي لديها طفل من زواج سابق يدعى ” سعد ” .