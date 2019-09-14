كتب امير فتحي في السبت 14 سبتمبر 2019 03:56 مساءً - نشرت الفنانة البحرينية ” هيفاء حسين ” عبر حسابها الشخصي على موقع ” إنستجرام ” صورة لها كشفت من خلالها عن حملها .
ظهرت هيفاء في الصورة برفقة زوجها الفنان ” حبيب غلوم ” ويظهر عليها إنها بالشهور الأخيرة من الحمل .
وكتبت هيفاء حسين في تعليقها على الصورة قائلة : ” أنا بنتظارك يا فرحتي وفرحة من حولي ” .
ولم تذكر هيفاء جنس الجنين بعد .
وتفاعل عددا كبيرا من متابعيها ومحبيها على الصورة فانهالت عليعا التعليقات التي تضمنت التهاني على هذا الخبر داعين الله أن ترزق بطفل سليم وأن تكون بصحة جيدة .
ويذكر أن هذا الطفل هو الطفل الأول لهيفاء حسين من زوجها حبيب غلوم واللذان تزوجا في عام 2010 .. وهي لديها طفل من زواج سابق يدعى ” سعد ” .
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كانت هذه تفاصيل خبر هيفاء حسين تعلن عن حملها بصورة وهي في شهورها الاخيرة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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