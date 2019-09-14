مؤمن زكريا: إصابتي نفسية.. والأهلي تجاهلني

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

كشف النجم المصري مؤمن زكريا، لاعب فريق النادي الأهلي، أن إصابته التي يعاني منها إصابة “نفسية”، وهي السبب في ابتعاده عن المشاركة في المباريات.

مؤمن زكريا قال في تصريحات تليفزيونية عبر برنامج “اللعيب” الذي يبث على قناة “إم بي سي مصر”: إنه بعد الإصابة وابتعاده لمدة وصلت لـ6 أشهر، واختتمت بتعب والده وخضوع والدته لعملية جراحية بسببه، مما أثر عليه نفسيا دون مساندة من أحد.

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لاعب الأهلي أضاف، أنه سيسافر ألمانيا للعلاج، لمعرفة إصابته تحديدًا ومدة العلاج.. وقال: “لا أتدرب حاليا، 6 شهور مرت عليّ من الضغط.. إصابتي في الركبة ولكني لا أعلم ما هي الإصابة.. الأشعة لم تُظهر شيئا ولكني أشعر بألم”.

اللاعب أشار إلى أن 4 لاعبين يتحدثون معه بشكل دائم وهم عماد متعب، ومحمود عبدالرازق شيكابالا، وأحمد فتحي، وعمرو السولية.

مؤمن قال: “مضايق مما حدث معي في الأهلي، لا أحد يتصل أو يسأل عليّ، لانهم عشرة عمر.. فايلر لا يعرفني، ولكني عندي يقين في ربنا إني بعد شهر ونصف سأكون في الملعب.. واجهت أحداثا كسرتني، في ظل ابتعادي عن الملعب والتدريب وأصدقائي، والجماهير التي أعشقها وتعشقني”.