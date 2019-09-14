ابنة الراحلة سريديفي تُغادر إلى الولايات المتحدة للدراسة

رنا صلاح الدين - بوليوود - فتحي خلاف

غادرت الموديل وابنة الممثلة الهندية الراحلة سرديفي خوشي كابور إلى الولايات المتحدة للدراسة، حيث شوهد والدها المنتج بوني كابور، في مطار مومباي يوم الثلاثاء 10 سبتمبر لتوديع ابنته،

تقرير نشره الموقع الإلكتروني لصحيفة filmibeat، كشف أن سبب مغادرة خوشي إلى الولايات المتحدة لتبدأ دراستها التمثيلية في أكاديمية نيويورك للأفلام، وقد شوهدت أيضًا وهي تودع والدها، حيث شاركت خوشي، التي بدت مذهلة في لباسها الأسود، بعض اللحظات الحميمة مع والدها في المطار قبل مغادرتها.

مؤخرًا، كان بوني كابور مع خوشي وابنته الممثلة الصاعدة جانفي، في سنغافورة للكشف عن تمثال الشمع الجديد الذي يخلد ذكرى والدتهما الممثلة الأسطورية سريديفي Sridevi في متحف مدام توسو Madame Tussauds.

شوهدت جانفي في الصور التي تم نشرها على الإنترنت وهي تمس يد تمثال والدتها وتتأملها بحنين في لحظة عاطفية، كان كابور قد كشف في وقت سابق خلال مناسبات مختلفة أن خوشي لديها أفكار لتصبح عارضة أزياء، على عكس تمسك جانفي باستكمال مسيرة والدتها الفنية، كما أنها قد تركز على عملها التمثيلي أيضًا.