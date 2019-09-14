أصالة تهنئ زوجها بعيد ميلاده برسالة رومانسية

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

وجهت الفنانة السورية أصالة، رسالة رومانسية لزوجها المخرج طارق العريان، وذلك بمناسبة عيد ميلاده وذلك عبر صفحتها الشخصية بموقع إنستجرام.

أصالة، قالت في تغريداتها: “كل سنة وانت يا أطيب الناس بألف خير ويحفظك لعيلتك وللعالم العربي اللي بيفتخر فيك ياأطيب وأحلى وأحن الناس.

وأضافت: “كل سنة وأنت سالم وكل سنة وأنت ناحح وكل سنة وأنت أجمل زوج وأطبب قلب، كل سنة وأنت بخير ومصدر محبة وخير وأمان عليك يا روح القلب وشريك الحياة”.

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وحصدت تغريدة أصالة، على العديد من تعليقات متابعيها الذين هنأوها بعيد ميلاد زوجها.

وكانت أصالة، قد نشرت صورة لها وعلقت عليها قائلة: “المحبة في قلبي لاأسوار تحدّها ولا ظروف تقتلها ولاأحداث تُحبطها. وإلى آخر يوم بعمري سأُعطي وأُحب وأهتم لان الحياة لا طعم لها دون ذلك، أُعطر بيتي بالاهتمام وأُشارك أهلي جميع التفاصيل، ودائماً هناك حلو دائماً بالمحبة نمشي إلى الأمام”.

يذكر أن أصالة، أنجبت من زوجها المخرج طارق العريان، توأمها آدم وعلي، وتعاونت أصالة مؤخرا في الأغنية الدعائية لفيلم ولاد رزق ٢، والتي قدمتها مع الفنان مصطفى حجاج.