قصة «شبح» فيلا عزت أبوعوف وظهوره في شخص الفنان

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

تحدثت الفنانة المصرية مها أبو عوف، عن قصة الرعب التي عاشتها في منزلها المسكون، والذي تعود ملكيته إلى اليهودي سلفادور شيكوريل، وتم قتله فيه.

مها ابو عوف قالت خلال لقائها في برنامج “يحدث في مصر”، والمذاع عبر فضائية mbc مصر: “والدتي عجبتها الفيلا جدًا ووالدي اشتراها وكنت وقتها في عمر شهرين، وبدأت والدتي تسمع أصوات وخطوات وعندما أبلغت والدي لم يصدق ذلك كونه رجل جيش”.

وأضافت: “اقترح عليها والدي أن تاتي بجدتي لتعيش معها وهي تركية وتتكلم العربية بشكل مكسر، وكانت دائمًا تقرأ قرآن وبدأت تسمع وتشوف أشياء وأكدت لها كلامها”.

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وأكدت أن الشبح لم يكن مؤذيًا، وكان يدخل بفانوس ويتجسد في شخص صديق عزت ذات مرة ودخل في الحائط.

الفنانة المصرية قالت إنه رغم ماعاشته هي وعائلتها مع الشبح إلا أنها كشفت خلال الحلقة أنها جبانة جدًا ومع ذلك تحب مشاهدة أفلام الرعب وتعتبرها هواية.

كما استنكرت خلال الحلقة عدم تكريم أي مهرجانات لشقيقها الراحل الفنان عزت ابو عوف، مؤكدة أن حب الجماهير وتقديرهم له هو أعظم تكريم.