مي كساب توجه رسالة لحنان مطاوع بعد ولادتها.. شاهد

رنا صلاح الدين - القاهرة - هويدا أبوسمك

وجهت الفنانة المصرية مي كساب رسالة لصديقتها الفنانة حنان مطاوع من خلال حسابها الشخصي على موقع «أنستجرام».

مي نشرت صورة لحنان وطفلتها وكتبت معلقة: «مبروك يا حبيبة قلبي تتربى في عزكم وعقبال ما تخاويها ورا بعض، ورا بعض، عشان أفرح فيكي، قصدي بيكي، بحبك».

Advertisements

حنان مطاوع ردت على مي كساب من خلال تعليق قالت فيه: «ربنا يسعدك ويخليكي لي ولجوزك ولبناتك وكل اللي بيحبوكي بحبك أوي».

وكانت الفنانة حنان مطاوع قد نشرت صورة لها من غرفة العمليات برفقة زوجها المخرج المسرحي أمير اليماني ووالدتها الفنانة سهير المرشدي، وهي تحمل طفلتها الصغيرة والتي حرصت على إخفاء وجهها.

وعلقت حنان على الصورة قائلة: “من فترة قريبة ربنا رزقني انا وزوجي الحبيب بأجمل هديه من رب العالمين.. بإبنتي أماليا ربنا يبارك فيها ويجعلها من الصالحات ويسعد ويرزق كل الناس علي فكره أماليا اسم مصري قديم(فرعوني) معناه الأميره الصغيره إبنه الملك».

وصرحت الفنانة سهير المرشدي أن حنان أخفت حملها حتى تفاجئ جمهورها بولادتها، وكشفت أن ابنتها كانت تصور مسلسل «لمس اكتاف»، وهي حامل، ولكن لم تظهر عليها علامات الحمل إلا في الشهر الثامن.