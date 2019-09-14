الفنانة نورهان تعمل بهذه المهنة إلى جانب التمثيل

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

كشفت الفنانة المصرية نورهان، عن المهنة التي تعمل بها إلى جانب عملها في التمثيل.

نورهان، قالت خلال لقاء تلفزيوني لها عبر فضائية “صدى البلد”، إنها تهوى التدريس وتستند عليه إلى جانب العمل في التدريس، و أنها تعمل مدرسة إنجليزي في مدارس دولية، ومن بعدها مدرسة دراما.

وأضافت أن عملها بالتدريس كان بمثابة دعم كبير لها خاصة أنها وحيدة ولها طفل وحيد، فكان تغير الأطفال عليها شيء مريح نفسيًا بالنسبة لها.

Advertisements

وأكدت أن سبب ابتعادها عن الفن لفترة طويلة رغم نجاح الأدوار التي قدمتها ومن أهمها مسلسل “الحاج متولي”، و “سوق العصر”، هو إنجاب طفلها معاذ ورغبتها في البقاء إلى جانبه أطول فترة ممكنة.

وكشفت خلال اللقاء أن الله أنقذها من فتنة النجومية، وأنها تلقت عروض لأعمال فنية كثيرة بعد مسلسل “الحاج متولي”، وشاركت في عدد كبير من الأعمال الفنية حتى انهكت تمامًا وشعرت أن حياتها تُسرق منها.

وتابعت، أنها وقت تصويرها المسلسل، كانت في السنة الثانية من الجامعة، فأهملت في جامعتها وكانت لا تذهب سوى في الامتحانات فقط.

وعن ترشيحها لمسلسل “الحاج متولي”، أكدت أن الفنان الراحل نور الشريف، هو من رشحها للدور بعد مشاهدتها في مسلسل “حضرة المحترم”، عن قصة نجيب محفوظ.