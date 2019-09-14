شكرا لقرائتكم خبر عن السعودية.. تمديد فترة التقديم على جائزة الإعلام السعودي حتى 7 أكتوبر المقبل والان مع التفاصيل

أكد عضو مجلس إدارة هيئة الصحفيين السعوديين رئيس منتدى وجائزة الإعلام السعودي محمد فهد الحارثي، تمديد فترة التقديم على الجائزة بفروعها المختلفة حتى 7 من شهر أكتوبر المقبل، بدلاً من نهاية سبتمبر الجاري كما كان مقرراً.

وذكر الحارثي أن تمديد فترة التقديم على جائزة الإعلام السعودي يأتي بهدف إتاحة الفرصة لأكبر عدد من الراغبين بالمشاركة، ومنحهم مزيداً من الوقت لتجهيز أعمالهم والتقدم بها عبر القنوات الرسمية.

ووفق وكالة "واس" الرسمية، أضاف أن الجائزة تهدف إلى التحفيز والابتكار في تقديم المحتوى الإعلامي، حيث تضم ست فئات، هي: الصحافة "الصحافة السياسية، الصحافة الاقتصادية، الصحافة الاجتماعية، الصحافة الرياضية، الصحافة الثقافية، الصحافة الاستقصائية، صحافة الصورة، صحافة الرسم الكاريكاتيري، كاتب العمود الصحفي"، والإنتاج المرئي "الحوار، التقرير التلفزيوني"، والإنتاج المسموع، والحوار الجماهيري، وأفضل تطبيق إعلامي، وشخصية العام الإعلامية.

وأوضح الحارثي أن كل فئة من فئات المسابقة لها لجنة تحكيم مستقلة، تقوم بعملها دون أي تدخل، متوقعاً أن يكون هناك مجال للإبداع والتطوير، ومتطلعاً لتحقيق إنجازات ملموسة في الإعلام السعودي، بدعم من وزارة الإعلام وهيئة الصحفيين السعوديين.