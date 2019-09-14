عرفان خان يعود إلى الهند بعد رحلة علاج في لندن

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - عاد نجم بوليوود عرفان خان إلى الهند، الجمعة، بعد رحلة علاج طويلة من ورم في الغدد الصماء استمرت نحو 18 شهراً في العاصمة البريطانية لندن، وسط تكتم حول وضعه الصحي الحالي.

ورفض خان (52 عاماً) الإدلاء بأي تصريحات صحفية لدى خروجه من مطار مومباي، كما رفض التقاط الصور وطلب من مساعده أن يتحدَّث إلى وسائل الإعلام لتفهُّم وضعه الصحي الحالي، على وعد بالكشف قريباً عن تفاصيل رحلة علاجه.

عرفان خان صدر له فيلمان خلال فترة وجوده في لندن هما "بلاك ميل" مع كيرتي كولهاري في أبريل/نيسان من عام 2018، و"كروان" خلال أغسطس من العام نفسه.

أطباء عرفان أكدوا، في تصريحات صحفية، استقرار حالته الصحية ونجاح عملية استئصال الورم، لكن ما زال هناك الكثير من الخطوات للتأكد من شفائه بشكل تام.

وشارك نجم السينما الهندية في العديد من أفلام هوليوود ومن بينها: the amazing ،spider man ،inferno ،puzzle وlife of pi.