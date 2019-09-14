بإطلالة ملوكية، نادين ن. نجيم أفضل ممثلة عربية

فازت النجمة اللبنانية نادين نسيب نجيم بجائزة “أفضل ممثلة عربية” لعام 2019 ضمن مهرجان فضائيات العربية الذي اقيم هذا العام تحت رعاية وزارة الثقافة.

وتسلمت نادين الجائزة في حفل اقيم بالامس، 13 ايلول الجاري، بحضور نخبة من أهم الوجوه الفنية، حيث تألقت بإطلالة ملوكية حملت توقيع المصمم اللبناني العالمي زهير مراد وخطفت الانظار بجمالها ورقيها.

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أيضاً تسلم الاعلامي محمد قيس جائزة التميز في الإعلام كافضل إعلامي لبناني ضمن مهرجان الفضائيات العربية في دورته العاشرة، حيث عبر عن سعادته بهذا التكريم الذي يعني له الكثير.

نذكر ان المنتج صادق الصبّاح كان قد زفّ خبراً، حيث أعلن في تغريدة أن فريق عمل صبّاح اخوان يعقد حالياً جلسات مكثفة لإستكمال خارطة أعمال الشركة الرمضانية. وستجمع الشركة مرّة جديدة النجمة نادين ن. نجيم والنجم قصي خولي في عمل من إخراج فيليب أسمر في رمضان 2020.

نذكر ان نادين ن. نجيم، قصي خولي، اخراج فيليب اسمر كانوا قد اجتمعوا في رمضان 2019، بمسلسل “خمسة ونص” تأليف ايمان السعيد، انتاج شركة الصبّاح للاعلام.