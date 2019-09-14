إنجي المقدم: هذا أسهل ردٍّ على إساءات السوشال ميديا.. وملابسي ليست جريئة!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - رفضت الفنانة المصرية إنجي المقدم اتهام البعض لها بأنها فنانة جريئة خلال جلسات التصوير "الفوتوسيشن" التي تقوم بها، موضحة أنها ترتدي دائمًا الملابس التي تعبر عن شخصيتها وحالتها النفسية ولا تفكر في شيء آخر

وقالت في لقاء خاص مع "فوشيا" خلال مشاركتها في حفل مهرجان الفضائيات العربية 2019، إن مشاركتها في مسلسل "حواديت الشانزليزيه" ساعدتها في الخروج من عباءة الفتاة الصعيدية.

وعن دورها في المسلسل أضافت المقدم أنها تجسد شخصية "عايدة" التي تمر بالعديد من الأحداث خلال فترة الخمسينيات، بمشاركة نخبة كبيرة من النجوم والنجمات.

وكشفت الفنانة المصرية إنجي المقدم في فيديو "فوشيا" أيضًا عن رأيها في رد فعل الفنانين على الانتقادات التي توجه لهم على السوشال ميديا ورد فعلها إذا صادفت نقدًا مسيئًا لها، موضحة أن "البلوك" أسهل رد.