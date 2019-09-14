دنيا بطمة تكشف تطورات العلاقة مع حلا الترك.. وتؤكد: أنهيت خلافي مع محمد عساف!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - أعربت الفنانة المغربية دنيا بطمة عن سعادتها بحصولها على تكريم من مهرجان الفضائيات العربية في مصر، موجهة الشكر لإدارة المهرجان على دعوتها وتواجدها وسط كوكبة من نجوم الفن.

وقالت دنيا في لقاء مع "فوشيا" على هامش مشاركتها في المهرجان إن علاقتها بابنة زوجها الفنانة البحرينية حلا الترك على خير ما يرام الآن، وذلك بعد فترة من الخصام وحرب التصريحات بينهما.

وأوضحت: "الفتنة أشد من القتل، الآن علاقتنا جيدة الحمدلله، وعلاقتها بغزل ابنتي رائعة وتضع لها الروج والأحمر وسعيدة جدًا معها".

وعن الانتقادات التي توجه لها بسبب ملابسها في بعض الأحيان وأشياء أخرى متعلقة بحياتها الخاصة، قالت: "لا أرد على تلك الانتقادات، هذه حياتي الخاصة، أتقبل النقد فيما يتعلق بالفن فقط".