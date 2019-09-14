إنجي علي لزوجة معتصم النهار بعد تقبيله واحتضانه: "بموت في جوزك"!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - حصل الممثل السّوري معتصم النهار على جائزة أفضل ممثل عربي بناء على تصويت الجمهور في "مهرجان الفضائيات العربية" الذي أقيم في القاهرة يوم الجمعة 13 أيلول.

وجذب النهار أنظار المتابعين برفقة زوجته لين زركلي، فيما قامت المذيعة المصرية إنجي علي بالمباركة له على فوزه بالجائزة ونشرت مقطع فيديو ظهرت فيه وهي تقول لزوجة معتصم: "أنا بموت في جوزك".

وكانت إنجي علي تعرّضت لانتقادات بسبب مقطع فيديو نشرته وهي تقوم بتقبيل واحتضان معتصم النهار خلال استضافتها له في برنامجها الإذاعي "أسرار النجوم"، وبسبب التعليقات القاسية والانتقادات حذفت الفيديو عن صفحتها في إنستغرام.