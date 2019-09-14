متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - حصل الممثل السّوري معتصم النهار على جائزة أفضل ممثل عربي بناء على تصويت الجمهور في "مهرجان الفضائيات العربية" الذي أقيم في القاهرة يوم الجمعة 13 أيلول.
وجذب النهار أنظار المتابعين برفقة زوجته لين زركلي، فيما قامت المذيعة المصرية إنجي علي بالمباركة له على فوزه بالجائزة ونشرت مقطع فيديو ظهرت فيه وهي تقول لزوجة معتصم: "أنا بموت في جوزك".
وكانت إنجي علي تعرّضت لانتقادات بسبب مقطع فيديو نشرته وهي تقوم بتقبيل واحتضان معتصم النهار خلال استضافتها له في برنامجها الإذاعي "أسرار النجوم"، وبسبب التعليقات القاسية والانتقادات حذفت الفيديو عن صفحتها في إنستغرام.
كانت هذه تفاصيل خبر إنجي علي لزوجة معتصم النهار بعد تقبيله واحتضانه: "بموت في جوزك"! لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على فوشيا وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.