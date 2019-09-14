تامر حسني يشعل أضخم الحفلات الجماهيرية داخل ستاد القاهرة

احيا النجم تامر حسني واحدة من أضخم الحفلات جماهيرية والتي أقيمت داخل إستاد القاهرة الدولي بحضور غير مسبق من الآلاف من الجنسين من مختلف الأعمار.

وافتتح تامر حسني الحفل بأغنية "بنت الآيه" بعدها قام بتحية الجمهور وعلق علي اللوك الذي ظهر به مازحا: "ايه رأيكم في القرعة دي .. منورة؟".

كما قدم تامر عدد كبير من أغانيه التي تألق بها طوال مشواره الفني الذي امتد لأكثر من ١٥ عاما منها "ريح بالك" ،"تليفوني رن" ، "كفياك اعذار" ،"ناسيني ليه" ،"مايحرمنيش منك" ،"بطلة العالم في النكد" ،"لوكنت نسيت" .. وغيرها ممن طالب بها محبيه علي مدي أكثر من ساعة ونصف الساعة.

حرص تامر على إيقاف الحفل لصعود عدد من الجمهور من ذوي القدرات الخاصة علي خشبة المسرح بناء على طلب منه عندما لاحظ وجود عدد كبير منهم في الصفوف الأولى حيث تبادل معهم الصور التذكارية بطريقة الـselfie.

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تم تنظيم الحفل بمواصفات لايف عالمية لوليد منصور بالإضافة إلى المؤثرات البصرية والـfire works للفنان أحمد عصام الذي خطف أنظار الجمهور على مدي نصف ساعة.

خلال فقرة تامر طالب بوقف الحفل حفاظا علي تواجد بعض أفراد الجمهور التابعين للشركة الراعية في المنطقة المخصصة لل fire works كي لا يصابوا بالسنة النيران حيث قال :"اقسم بالله ماهغني غير لما يجي صاحب الحفل يجي يحل المشكلة دي " وبالفعل تم احتواء المشكلة سريعا.

كما شهد الحفل تكريم تامر حسني كأفضل مطرب وأحمد عصام كأفضل لاعب مؤثرات بصرية استعراضية و fire works وفريق واما كأفضل البوم عن "الصيف ابتدي" الذي تم إطلاقه مؤخرا وإحمد صلاح حسني كأفضل فنان شامل واللبنانية رزان مغربي كأفضل فنانة وإعلامية ومن نجوم الرياضة المميزين تم تكريم محمد بركات ونور خطاب ومذيع fm خالد جواد.



