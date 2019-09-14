العسيلي يتألق في حفل خريجي الأكاديمية الدولية بحضور نجوم الفن

أحيا النجم محمود العسيلي حفل خريجي الأكاديمية الدولية لعلوم الإعلام بحضور عدد كبير من الوزراء ومشاهير الفن والإعلام والآلاف من الطلاب من مختلف المراحل وأسرهم وذلك بجوار مبني البورصة المصرية داخل مدينة الإنتاج الإعلامي.

بدء الحفل بكلمة لـ د.أسامة هيكل رئيس مجلس إدارة مدينة الانتاج الإعلامي والأكاديمية عن دور الأكاديمية في خدمة صناعة الإعلام بمصر والعالم العربي بعدها قام بتكريم عدد من الشخصيات التي ساهمت في دعم وتطوير الأكاديمية الدولية لعلوم الاعلام منهم د.خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي، د.هاني هلال وزير التعليم العالي الأسبق، د.أحمد زكي بدر وزير التنمية المحلية الأسبق، بالإضافة إلى المميزين من خريجي الدفعات السابقة منهم الإعلامية منى عبد الوهاب، المخرج عمرو سلامة والإعلامية خلود زهران والمذيعة إيمان مبارك وعدد من أعضاء هيئة التدريس.

حضر العسيلي بصحبة مدير أعماله ميمي فؤاد وقدم عدد كبير من أغانيه الشهيرة التي تألق بها طوال مشواره الفني والتي أشعلت أجواء المكان على مدي قرابة الساعتين منها "فوقي"، و"خاينة"، و"يا ناس، و"طبلة"، و"بعدتي ومبعدتيش"، و"أنا مش مضمون"، و"حتة تانية"، و"حلم بعيد"، و"تقدر"، و"تررم"، بالاضافة إلى أغنية "أنا إبن مصر".. وغيرها ممن تفاعل معها آلاف الطلاب وأسرهم .

أحيا أولى فقرات الحفل الـ dj العالمي ياسر الحريري الذي قام بالتنظيم بمواصفات لايف ومؤثرات بصرية و"fire works" مبهرة خطفت أنظار الطلاب من مختلف المراحل وأشرفت على اخرج مراسم التخرج بشكل أكثر اثارة مايسة نصر.

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