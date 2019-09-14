تكريم هاني البحيري في حفل مهرجان القنوات الفضائية

كرمت، منذ قليل، إدارة مهرجان حفل توزيع جوائز مهرجان الفضائيات العربية المقام حاليا في إحدى الفنادق الكبرى في القاهرة، مصمم الأزياء العالمي هاني البحيري.

وحضر الحفل محمد رمضان وإسعاد يونس وأحمد بدير وأحمد رزق وأحمد داوود وادوارد ومنة فضالي ونرمين الفقي والإعلامية انجي علي واياد نصار وانجي المقدم ومروة عبد المنعم وهاني مهنا وهنادي مهنا وسيد رجب ومصمم الأزياء العالمي هاني البحيري.

وشهد تكريم عدد كبير من نجوم الغناء والدراما والسينما والإعلام والموضة والمسرح، وتنقسم جوائز مهرجان الفضائيات العربية إلى ثلاثة جوائز هي جوائز الجمهور، جوائز النقاد، وجوائز المهرجان الخاصة، ومن المتوقع حضور عدد ضخم من النجوم في مختلف المجالات.

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