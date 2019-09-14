غياب ريهام عبد الغفور عن حفل الفضائيات العربية بسبب ظروف خاصة

القاهرة - لايف ستايل كرمت إدارة مهرجان حفل توزيع جوائز مهرجان الفضائيات العربية المقام حاليا في إحدى الفنادق الكبرى في القاهرة، الفنانة ريهام عبد الغفور. ريهام عبد الغفور غابت عن الحفل بسبب ظروف خاصة، وتسلم جائزة تكريمها والدها الفنان الكبير أشرف عبد الغفور. حضر الحفل محمد رمضان وإسعاد يونس وأحمد بدير وأحمد رزق وأحمد داوود وادوارد ومنة فضالي ونرمين الفقي والإعلامية انجي علي واياد نصار وانجي المقدم ومروة عبد المنعم وهاني مهنا وهنادي مهنا وسيد رجب ومصمم الأزياء العالمي هاني البحيري. وشهد تكريم عدد كبير من نجوم الغناء والدراما والسينما والإعلام والموضة والمسرح، وتنقسم جوائز مهرجان الفضائيات العربية إلى ثلاثة جوائز هي جوائز الجمهور، جوائز النقاد، وجوائز المهرجان الخاصة، ومن المتوقع حضور عدد ضخم من النجوم في مختلف المجالات. Advertisements قد يهمك ايضاً: إنجي المقدم تفوز بجائزة أفضل ممثلة في مهرجان الفضائيات العربية أنغام أفضل مطربة لعام 2019 في مهرجان الفضائيات العربية

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