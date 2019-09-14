دنيا بطمة تحصل على لقب "أفضل فنانة مغربية" لـ 2019

ستُزَيِّن النجمة المغربية المتألقة، دنيا بطمة، خزانتها بجائزة جديدة ستضاف إلى مجموعة من الجوائز العالمية، والعربية والوطنية، التي حازت عليها في مشوارها الفني رغم صغر سنها.

وحصلت بطمة على جائزة “أفضل فنانة مغربية” لسنة 2019، من قلب "أم الدنيا"، بعد تكريم إدارة مهرجان "الفضائيات العربية" لها في دورته العاشرة، والذي كرم إلى جانبها أشهر نجوم الفن في العالم العربي.

هذا التتويج جاء بعد النجاح الباهر الذي عرفته أغنيتها المصرية، "الزمن بيدور"، من إنتاج شركة "الترك برودكشن"، لزوجها محمد الترك، والتي لاقت استحسان الجمهور المغربي خاصة، والعربي عامة.

كما أعربت دنيا بطمة عن سعادتها العارمة بهذا التتويج، الذي وإن دل على شيء، فهو يدل على نجاحها وانتشارها في العالم العربي.

النجمة ذاتها، وجهت رسالة شكر لزوجها، محمد الترك، على دعمه ومساندته لها في جميع المناسبات، وكذا القائمين ومنظمي هذا المهرجان الكبير.

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في السياق ذاته، حصلت بطمة في وقت سابق على عدة جوائز، أبرزها جائزة "أفضل فنانة في الشرق الأوسط"، وجائزة عالمية كأفضل فنانة صاعدة في حفل جوائز "الباما"، بأمريكا

يشار إلى الفنانة دنيا بطمة، تستعد لطرح عمل جديد، تعاونت من خلاله مع الفنان إيهاب أمير، من حيث الكلمات والألحان، وهو عبارة عن أغنية راي.

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