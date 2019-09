شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. كاميلا كابيلو تكثف نشاطها الفنى وتطلق كليب liar والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يبدو أن النجمة العالمية كاميلا كابيلو قررت أن تكثف نشاطها الفنى لكى تنافس أهم وأشهر مغنيات العالم، فبعد أيام من إطلاق كاميلا كليبها Shameless فاجأت كابيلو البالغة من العمر 22 عاما الجمهور بإطلاقها كليب liar، وذلك على قناتها الخاصة بموقع الفيديو الشهير "يوتيوب".

وكليب liar من إخراج ديف مايرز واستطاع أن يحقق نسبة مشاهدة تخطت الـ15.9 مليون مشاهدة على موقع الفيديو الشهير "يوتيوب" حتى الآن.

كلمات الأغنية

I don't care if you're here

Or if you're not alone

I don't care, it's been too long

It's kinda like we didn't happen

The way that your lips move

The way you whisper slow

I don't care, it's good as gone (uh)

I said I won't lose control, I don't want it (ooh)

I said I won't get too close, but I can't stop it

Oh no, there you go, making me a liar

Got me begging you for more

Oh no, there I go, startin' up a fire

Oh no, no (oh no)

Oh no, there you go, you're making me a liar

I kinda like it though

Oh no, there I go, startin' up a fire

Oh no, no (ooh)

You're watching, I feel it (hey)

I know I shouldn't stare (yeah, yeah)

I picture your hands on me (I think I wanna let it happen)

But what if, you kiss me? (yeah)

And what if, I like it?

And no one sees it

I said I won't lose control, I don't want it (ooh)

I said I won't get too close, but I can't stop it (no)

Oh no, there you go, making me a liar

Got me begging you for more

Oh no, there I go, startin' up a fire

Oh no, no (oh no)

Oh no, there you go, you're making me a liar

I kinda like it though

Oh no, there I go, startin' up a fire

Oh no, no

Oh no, no, no

Yeah, don't struggle, no, no

Startin' up a fire

I don't believe myself when I

Say that I don't need you, oh

I don't believe myself when I say it

So, don't believe me

Oh no, there you go, you're making me a liar

Got me begging you for more

Oh no, there I go, startin' up a fire

Oh no, no (oh no)

Oh no, there you go, you're making me a liar

I kinda like it though

Oh no, there I go, startin' up a fire

Oh no, no

Yeah, uh, yeah, yeah

Uh, yeah

Oh no, no, no, oh no, no, no

Oh no, you're making me a liar

'Cause my clothes are on the floor

Huh, huh, huh, uh

Oh no, no, no

Startin' up a fire



من كليب liar



