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شكرا لقرائتكم خبر عن بعد أشهر من انفصالها.. آديل تطلب رعاية مشتركة لابنها "أنجيلو" والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تٌعرف النجمة العالمية آديل بأنها بعيدة دائما عن وسائل الاعلام ، لكن اسمها تردد بقوة خلال الساعات القيلة الماضية و ذلك أن طلبت آديل رعاية مشتركة لابنها "أنجيلو" البالغ من العمر ست سنوات وذلك بعد أشهر من طلاقها، و ذلك حسب موقع " جاست جيرد " .
وقدمت النجمة البالغة من العمر 31 عام أوراق رسمية للحضانة المشتركة لأنجيلو مع الزوج السابق سيمون كونيكي، وهو الخبر الذي نشره موقع "The Blast " بعد ستة أشهر من إعلان انفصالهما.
يذكر أن المغنية البريطانية آديل أعلنت فى شهر أبريل الماضي انفصالها عن زوجها سيمون كونيكى.
وكان الحبيبان تزوجا عام 2016، بعد خمس سنوات من المواعدة التى بدأت فى 2011، وانجبا أنجيلو، البالغ من العمر حاليا ست سنوات.
اديل
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