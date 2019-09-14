شكرا لقرائتكم خبر عن بعد أشهر من انفصالها.. آديل تطلب رعاية مشتركة لابنها "أنجيلو" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تٌعرف النجمة العالمية آديل بأنها بعيدة دائما عن وسائل الاعلام ، لكن اسمها تردد بقوة خلال الساعات القيلة الماضية و ذلك أن طلبت آديل رعاية مشتركة لابنها "أنجيلو" البالغ من العمر ست سنوات وذلك بعد أشهر من طلاقها، و ذلك حسب موقع " جاست جيرد " .

وقدمت النجمة البالغة من العمر 31 عام أوراق رسمية للحضانة المشتركة لأنجيلو مع الزوج السابق سيمون كونيكي، وهو الخبر الذي نشره موقع "The Blast " بعد ستة أشهر من إعلان انفصالهما.

يذكر أن المغنية البريطانية آديل أعلنت فى شهر أبريل الماضي انفصالها عن زوجها سيمون كونيكى.

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وكان الحبيبان تزوجا عام 2016، بعد خمس سنوات من المواعدة التى بدأت فى 2011، وانجبا أنجيلو، البالغ من العمر حاليا ست سنوات.