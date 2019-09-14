شكرا لقرائتكم خبر عن عيد ميلاد الكويتية مي البلوشي..مطربة وممثلة دراما ومسرح وتنتمي لعائلة فنية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تحتفل الممثلة الكويتية مى البلوشى، بعيد ميلادها والذى يوافق اليوم السبت، والتى نشأت وسط عائلة فنية، فوالدها جاسم البلوشى عازف العود، ولديها شقيقتين هم المطربة مرام البلوشى، والممثلة هند البلوشى، ولها رصيد ما يقرب من 31 مسلسل درامى و16 مسرحية ، بالإضافة إلى عملها فى تقديم البرامج والتى بلغت عددها 9 برامج.





دخلت مى البلوشى المجال الفنى بعد أن قدمها الفنان جمال الردهان من خلال مسلسل "زينة الحياة" عام 2005، والتى اكتشف موهبتها أثناء حضورها بصحبة شقيقتها هند لإحدى البروفات المسرحية، لتبدأ طريقها من خلال مسلسل "اللقيطة" والذى قدمته بنفس العام وحقق نجاح كبير.

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تلقيت العديد من العروض الفنية، ولكن واجهتها مشاكل كبيرة فى حياتها الخاصة، حيث أعلن زوجها اعتزالها للفن دون موافقتها لتنشب بينهما الخلافات والذى انتهى بالانفصال تماما، وذلك من أجل حبها للفن والتمثيل، حتى انها شاركت شقيقتيها فى أغنية صورتها على طريقة الفيديو كليب اسمها "فى العلالى"وشاركهن الغناء أيضا المطرب مشعل الشايع.





شاركت أيضا شقيقتها مرام "عمود البيت" التى تناولت آلم الفراق عن والدهما المتوفى، كما قدمت أغنية "حبيبتنا الكويت" والتى غنتها فى العيد الوطنى عام 2008، وقدمت أغنية بعنوان "احساس" مع زوجها السابق المطرب مشارى العوضى، وطرحت كليب أغنية "مستفز" والتى أعلن زوجها عقب نزولها انفصاله عنها وكشف أن الانفصال تم منذ عامين.