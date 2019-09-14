شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة نجم الروك العالمى إيدى مانى بعد صراع مع السرطان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - توفى نجم الروك العالمى إيدى مانى بعد صراع مع مرض سرطان المرىء من المرحلة الرابعة، وذلك عن عمر ناهز الـ70 عاما.

يذكر أن إيدى مانى مغنى "two Tickets to Paradise" بدأ حياته المهنية لمدة 50 عامًا منذ أواخر الستينيات بعد فترة قصيرة من العمل كضابط شرطة فى مسقط رأسه نيويورك، واستطاع بفضل موهبته أن يتصدر الصفوف الأولى بين أهم وأشهر نجوم العالم.

تزوج إيدى مانى مرة واحدة عام 1989 من لورى هاريس بعد قصة حب قوية، وهو أب لخمسة أبناء.