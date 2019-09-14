شكرا لقرائتكم خبر عن فى عيد ميلاد وائل كفورى.. أشهر 5 أغانى رومانسية أثرت فى العشاق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يحتفل اليوم النجم اللبنانى وائل كفورى بعيد ميلاده الذى يوافق اليوم السبت، ويعد واحدا من نجوم الفن اللبنانى والعربى الذين استطاعوا التميز من خلال أغنياته التى أثرت فى عدد كبير من جمهوره، واستطاع وضع بصمة فى عالم الغناء فى وقت قصيرا جدا بسبب وسامته وصوته المختلف ووضع اسمه فى الصفوف الأولى ضمن مطربين جيله.

وأشتهر وائل كفورى بأغنياته الرومانسية بصوته العذب وحرصه على اختيار أعماله الغنائية بشكل دقيق سواء كلمات أو ألحان، حققت شهرة واسعة استطاع بناء قاعدة جماهيرية فى وقت قصير، ومن خلال هذا التقرير نستعرض أبرز 5 أغنيات رومانسية نالت إعجاب جمهوره وأثرت فيهم.

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أغنية مين حبيبى أنا

أغنية "قرب لى"

أغنية "بحبك أنا كتير"

أغنية "الغرام المستحيل"