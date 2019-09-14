شكرا لقرائتكم خبر عن تغيير اسم فيلم خالد الصاوى الجديد لـ"شريط 6".. والتصوير بعد أسبوع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قرر صناع فيلم "نوستالجيا" للنجم خالد الصاوى الاستقرار علي اسم نهائي للعمل وهو "شريط 6"، والذى يشارك فيه مجموعة كبيرة من النجوم الشباب، وينطلق التصوير بعد أسبوع لتصويرالمشاهد الخارجية الذى يقوم بمعاينتها المخرج محمد سلامة.



صناع فيلم "شريط 6"

ويظهر فى الفيلم مجموعة من ضيوف الشرف على رأسهم النجمة نيللى كريم، ويجسد الصاوى شخصية طبيب نفسى ومعالج للعديد من الشخصيات العامة، وتدور أحداثه فى إطار رومانسى لايت، حيث يناقش يوميات الجيل الجديد من الشباب والمواقف التى يتعرضون لها خلال حياتهم اليومية، ويشارك فى الفيلم الفنان خالد أنور وأخرون من النجوم الشباب.

يذكر أن آخر أعمال خالد الصاوى فى السينما مشاركته فى موسم عيد الأضحى بـ3 أفلام، الأول ضيف شرف فى "الفيل الأزرق2"، للنجم كريم عبد العزيز إخراج مروان حامد وتأليف أحمد مراد، وشارك أيضاً فى فيلم "ولاد رزق 2"، مع النجوم أحمد عز وعمرو يوسف وأحمد داود وأحمد الفيشاوى، بأحد الأدوار الرئيسية، بالإضافة إلى فيلم "خيال مآتة"، للنجم أحمد حلمى ومنة شلبى وحسن حسنى للمخرج خالد مرعى.