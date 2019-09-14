شكرا لقرائتكم خبر عن 5 عروض مسرحية في اليوم الخامس لمهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يعرض اليوم ضمن فعاليات مهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي 5 عروض مسرحية علي 5 مسارح مختلفة من مسارح القاهرة فعلي خشبة مسرح الهناجر بدار الاوبرا في الساعة السابعة تعرض المسرحية المصرية " ديستوبيا " وعلي المسرح الصغير بدار الاوبرا سيكون جمهور المهرجان علي موعد في الساعة الخامسة مع العرض المسرحي السوري " اعترافات زوجية " وعلي مسرح الجمهورية في الساعة السابعة تعرض المسرحية السويسرية " تحيا الحياة " .

وعلي مسرح السلام بشارع القصر العيني في الساعة التاسعة ستعرض مسرحية " دون كيشوت " لدولة تونس كما تعرض مسرحية " انتحار معلن " إنتاج مشترك مصري وسعودي تونسي علي مسرح الغد الساعة السابعة .

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يذكر أن مهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي والمعاصر يرأسه الدكتور سامح مهران وقد انطلق يوم 10 سبتمبر ويستمر حتي 19 من الشهر نفسه ويعرض ضمن فعالياته 22 عرضا مسرحيا لـ 40 دولة عربية وأجنبية علي 13 مسرحا من مسارح القاهرة .