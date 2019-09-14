شكرا لقرائتكم خبر عن "الفيل الأزرق 2" يسجل 98 مليونا و100 ألف جنيه منذ انطلاق عرضه فى السينمات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يستمر فيلم "الفيل الأزرق 2" فى حصد الإيرادات بشكل يومى، حيث حقق ليلة أمس الجمعة 469 ألفا و916 جنيها، ليصل إجمالى إيراداته إلى 98 مليونا و100 ألف جنيه، ومن المتوقع أن يتخطى حاجز الـ100 مليون جنيه خلال أيام، إذ يستمر عرضه فى السينمات لمدة شهرين على أقصى تقدير.

ويضم الفيلم نفس فريق عمل الجزء الأول وفى مقدمتهم المخرج مروان حامد والمؤلف أحمد مراد، مع النجمين كريم عبد العزيز ونيللى كريم وشيرين رضا، وانضمت لهم النجمة هند صبرى فى الجزء الثانى، كما يظهر الفنان إياد نصار وعدد من الفنانين كضيوف شرف منهم تارا عماد، والعمل من إنتاج شركة "سينرجى فيلمز"، وإشراف عام أحمد بدوى.

أحداث "الفيل الأزرق 2" تبدأ بعد 5 سنوات من أحداث الجزء الأول، حيث يتم استدعاء د. يحيى راشد لقسم الحالات الخطرة (8 غرب حريم)، ويلتقى هناك بمن يتلاعب بحياته وحياة أسرته، ليستعين يحيى بحبوب الفيل الأزرق فى محاولة منه للسيطرة على الأمور وحل الألغاز التى تواجهه.