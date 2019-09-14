إنجي وجدان عن"طلعت روحي": "مسلسل مليء بالطاقة"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر:

وجهت الفنانة إنجي وجدان، رسالة إلى صناع مسلسلها "طلعت روحي"، وذلك عقب تكريمها بمهرجان الفضائيات العربية.

ونشرت إنجي، صورتها من التكريم عبر حسابها على "إنستجرام" وعلقت: "أنا بشكر ربنا لإنه وصلني لكل ده، وبشكر كل الفانز بتوعي، لان من غير الفانز، الممثل مالوش أي لازمة، إنتوا أهم حاجة، وحابة أشكر كل فريق عمل مسلسل طلعت روحي، لإنهم بجد تعبوا جدًا جدًا، وشكر خاص بالاخص للمنتج مشيش والمخرج رامي رزق الله ومؤلفين العمل شريف بدر الدين ووائل حمدي، شكرا لمسلسل مليء بالطاقة".

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وأضافت: "بشكر أهلي وصحابي علشان أنا من غيرهم عمري ما كنت هبقى في المكان ده، هما دايمًا اللي بيساندوني ويدعموني حتي في الأوقات لما بحس إني وقعت هما الايد اللي بتقومني وتقويني، وبشكر جوزي بشكل خاص لإنه فعلاً سندي وظهري وعقلي وحبيبي مستحمل كتير جدًا بس بياخد باله مني، ربنا يخليكوا ليا يا رب كلكم، الحمد لله النجاح ده من عند ربنا، ومهما حد حاول يكسرك ربنا اللي كاتبهولك هو اللي هيحصل".

يُذكر أن مسلسل "طلعت روحي" شارك في بطولته نيقولا معوض، إسلام إبراهيم، تامر فرج، إنعام سالوسة.