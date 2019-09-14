نوال الزغبي لعاصي الحلاني: "ما بيوقع إلا الشاطر"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد مجدي: دعمت المطربة نوال الزغبي صديقها المطرب اللبناني عاصي الحلاني، موجهة له رسالة عبر صفحتها الخصية بموقع "تويتر". وكتبت نوال في تغريدة لها قائلة: "سلامة قلبك يا حبيب القلب وما بيوقع إلا الشاطر تقوم بالسلامة". وكان المطرب اللبناني عاصي الحلاني، أصيب عقب سقوطه من فوق ظهر حصانه في مزرعته بلبنان، خلال ممارسة رياضة الفروسية، ونقل إلى أحد المستشفيات لتلقي العلاج.

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