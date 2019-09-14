بالصور| كواليس تصوير درة وفراس سعيد لـ"بلا دليل" في العين السخنة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:
يواصل فريق "بلا دليل" تصوير مشاهدهم في المسلسل الذي من المقرر عرضه في شهر أكتوبر المُقبل على إحدى القنوات الفضائية.
وشارك الفنان فراس سعيد متابعي حسابه الرسمي على موقع "إنستجرام" بصور من كواليس تصوير مشاهد خارجية في العين السخنة، جمعته بالفنانة درة والمخرجة منال الصيفي.
"بلا دليل" ينتمي لنوعية الأعمال طويلة الحلقات، تأليف إنجي علاء، بطولة درة، خالد سليم، نيقولا معوض، حازم سمير، فراس سعيد، إخراج منال الصيفي، إنتاج سينرجي.
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