خالد النبوي يحيي الذكرى الأولى لرحيل والدته

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد مجدي:

أحيا الفنان خالد النبوي، الذكرى الأولى لوفاة والدته، وذلك عبر صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر".

ونشر النبوي صورة جمعته بوالدته، وعلق قائلا: "أمي حبيبتي، فاتت سنة، وحشتيني، بدعي لك كل يوم، الله يرحمك، أعطيت كل شيء ولم تطلبي شيء، بإذن الله في الجنة".

يُذكر أن الفنان خالد النبوي يشارك في بطولة فيلم "يوم مصري"، الذي تغير اسمه لـ"يوم وليلة" وتدور أحداثه في يوم واحد، ويشارك في بطولته: أحمد الفيشاوي، ودرة، ومحمد عادل، وحنان مطاوع، وحمزة العيلي، وخالد سرحان، تأليف يحيى فكري، وإخراج أيمن مكرم.