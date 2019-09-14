بعد سقوطه من فوق حصانه.. ديانا حداد تنشر صورة عاصي الحلاني

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد مجدي:
نشرت الفنانة ديانا الحداد عبر حسابها الشخصي على موقع "تويتر"، صورة للمطرب عاصي الحلاني بعد تعرضه لحادث، إثر سقوطه من فوق ظهر حصانه.
وظهر عاصي بعد تعرضه لإصابات كبيرة في وجهه، مرتديًا مشد الرقبة، وعلقت ديانا "الحمد لله على سلامة الفارس الفنان عاصي الحلاني.. إن شاء الله تقوم بالسلامة يا خيي، ويحفظك لعيلتك وولادك ومحبيك".
كان عاصي سقط من فوق ظهر جواده، خلال ممارسة رياضة الفروسية بصحبة نجله الوليد، وتم نقله إلى أحد المستشفيات بلبنان.
كان آخر أعمال عاصي أغنية "لبيك يا جزائر" من إنتاج شركة "روتانا"، وأطلقها في يوليو الماضي، وحققت ما يزيد على مليوني مشاهدة على "يوتيوب".
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