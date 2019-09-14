تراند اليوم : شاهد| صورة صادمة لـ "عاصي الحلاني" بعد الإصابة...

نشرت المطربة اللبنانية، ديانا الحداد صورة للمطرب عاصي الحلاني هي الأولى له بعد تعرضه لحادث سقوط من على ظهر حصانه مؤخرًا.

وأظهرت الصورة تعرض الحلاني لإصابات بوجهه فضلاً عن يده.

وغردت حداد عبر حسابها على موقع "تويتر"، قائلة: "الحمد لله على سلامة الفارس الفنان عاصي الحلاني.. ان شاء الله تقوم بالسلامة يا خيي ويحفظك لعيلتك وولادك ومحبينك".

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كان الحلاني تعرض للإصابة الاثنين الماضي، بعد سقوطه من فوق ظهر حصانه بمزرعته، خلال ممارسته رياضة الفروسية المحببة إليه، ونقل على أثرها لأحد مستشفيات لبنان لتلقي العلاج.

ونفى مدير أعمال "الحلاني" في تصريح سابق تعرضه لحادث سيارة، وإنما وقع من على الحصان ودخل المستشفى، وأجرى بعض الفحوصات على إصبعه، لأنه كان به بعض الكدمات.

وقال مطمئنًا جمهور المطرب اللبناني، إنه بحالة جيدة الآن وعاد إلى المنزل.