تراند اليوم : أمام النائب العام.. بلاغ جديد من "ريهام سعيد" عن "فيديوهات إباحية" لـ"سما...

تقدمت الإعلامية المصرية ريهام سعيد ببلاغ للنائب العام ضد الراقصة سما المصري ، هو الثاني من نوعه في غضون 48 ساعة.

وتتهم "ريهام" في بلاغها الجديد "سما" بـ"اعتياد نشر مقاطع مصورة وفيديوهات إباحية على شبكة المعلومات الدولية"، واعتبرت ذلك تعديا على الثوابت والعادات والتقاليد ونشرا للفاحشة والفسق، مطالبةً بإحالتها للمحاكمة الجنائية.

وجاء في نص البلاغ: "سما المصري اعتادت نشر عدد كبير من المقاطع المصورة والفيديوهات الإباحية على شبكة المعلومات الدولية، وتقوم خلالها باستعراض جسدها وعمل إيحاءات جنسية بوجهها وتستخدم عبارات جنسية واضحة وصريحة".

وقدّمت "ريهام" أسطوانة مدمجة تحوي صورا فوتوغرافية، تستعرض فيها "سما" صورًا قالت إنّها "تستعرض فيها أجزاء من جسدها وتجلس في غرفة النوم بملابس عارية وتخرج لسانها"، كما حوت الأسطوانة فيديوهات بينها أغنية سما المصري الي حملت عنوان "أحمد الشبشب ضاع"، ومقطع آخر تستعرض فيه أجزاء من جسدها، ومقطع ثالث في حمام سباحة، كما قدمت ريهام مقطعا رابعا بدت فيه "في أثناء ملاحقة خروف وتتعمد السقوط أرضا بطريقة بها إيحاءات جنسية".

وأشارت إلى أن "سما المصري تتعمد لفت الأنظار إليها من خلال بث صور فوتوغرافية وفيديوهات جنسية، جاعلة منها مهنتها التي تتكسب منها وتعتدي على الثوابت والعادات والتقاليد، وتدعو من خلاله للرذيلة وإثارة الغرائز".

وأضافت: "ألقت أجهزة الدولة القبض على عدد من الأشخاص وحررت محاضر ضدهم لقيامهم بعمل أغاني تحتوى على إيحاءات جنسية وتم حبسهم جميعا، وذلك دون المساس بالمشكو في حقها، التي أعدّت قناة لبث الأغاني والفيديوهات التي تحتوي على مضمون جنسي بحت، على موقع يوتيوب، وعلى حسابها على إنستجرام".

وطالبت سعيد في ختام بلاغها، بسرعة التحقيق في الوقائع محل البلاغ، وإحالة سما المصري للمحاكمة الجنائية.

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كانت "ريهام" تقدمت ببلاغ ضد "سما" الخميس الماضي، اتهمتها فيه بسبها وقذفها، وانتهاك حرمة حياتها الخاصة.

وقال البلاغ "إنه في غضون شهر أغسطس 2019، قامت سما المصري بتصوير مقطع فيديو مدته 11 دقيقة، تتحدث خلاله عن "ريهام سعيد"، وحديثها في حلقة من برنامجها عن مرضى السمنة".

وأضاف: "وجهت المشكو في حقها عبارات تعد سبا وقذفا وانتهاكا لحرمة الحياة الخاصة لموكلتي» ومنها: «متنسيش إنك كنتي في يوم من الأيام شبه برميل الطرشي، وأنا فاكرة لما قابلتك كنا بنخلص قضية «فتاة المول» في فندق سفير كنتي رفيعة وشميت ريحتك من على بعد وكنتى قاعدة تحت رجلي يا ريهام وكنتي مذلولة قدامي".

وتابع: "الفيديو تم نشره على حساب الإنستجرام الخاص بسما المصري، وعلى قناتها بموقع يوتيوب"، وأشار إلى أنها تستغل شهرة الإعلامية "ريهام سعيد" للترويج وذلك لزيادة المشاهدات على شبكة المعلومات الدولية وزيادة مكاسبها المادية".

وأوضح المحامي مقدم البلاغ أن الإعلامية "ريهام سعيد" لها شهرة كبيرة، فما تقوم به "سما المصري" يضر موكلته بشكل متكرر، وذلك بسبب الإساءة لها وأن غرضها الحصول على المبالغ المالية من موقع التواصل الاجتماعي اليوتيوب.