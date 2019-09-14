فيديو: تعرفوا على الأغاني العربية الأكثر مشاهدة عبر يوتيوب

كتبت: ياسمين عمرو في السبت 14 سبتمبر 2019 02:31 مساءً - انتهى موسم الصيف رسميا، ولكن ألبوماته الغنائية لا زالت حاضرة على قائمة "الأكثر رواجا" عبر موقع يوتيوب، والصدارة حتى الآن للمطربة السورية أصالة التي حققت أغنيتها "جابوا سيرته" ما يناهز 9 ملايين مشاهدة في أسبوعين فقط، وتلاحقها النجمة نجوى كرم مع كليب "بعشق تفاصيلك" والفنان ناصيف زيتون مع كليب "فارقوني"، والمفاجأة غياب المطرب عمرو دياب عن القائمة رغم طرح 4 أغنيات من ألبومه المنتظر "أنا غير".

أصالة احتلت المركز الأول بأغنية "جابوا سيرته" محققة 8,995,286 مشاهدة، والأغنية من تأليف عبد الرحمن محمد وتلحين مدين وتوزيع أحمد إبراهيم.

الفنان السوري ناصيف زيتون حقق 2.6 مليون مشاهدة بأحدث أغانيه "فارقوني" التي طرحها الثلاثاء الماضي، من كلمات عدنان الأمير، ألحان أدهم، وتوزيع عمر صباغ

النجمة اللبنانية نجوى كرم تخطت حاجز 2 مليون مشاهدة في أقل من أسبوع على طرح كليب "بعشق تفاصيلك" من كلمات أحمد ماضي وألحان عادل العراقي وتوزيع وتسجيل طوني سابا.





الفنان راشد الماجد تخطى حاجز 1.2 مليون مشاهدة بأحدث أغانيه "صباحي أنت" من أشعار جموح، ألحان فايز السعيد، توزيع مهند خضر.

الفنان العراقي ماجد المهندس تخطي حاجز 1.1 مليون مشاهدة، بأحدث أغانيه التي تحمل اسم "غور"، من كلمات الشاعر واحد، ألحان وتر، وتوزيع رأفت.

حققت أغنية "جمالو" للمطربة اللبنانيه ديانا حداد 946 ألف مشاهدة بعد أسبوع من إطلاقها عبر قناة روتانا على اليوتيوب، الأغنية من كلمات ملاك عادل وألحان مدين وتوزيع أحمد عبد السلام ومن إنتاج روتانا.

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المطرب مصطفى حجاج حقق 418 ألف مشاهدة، بأغنية "بعدك حياتي تمام" وهي الأغنية الرابعة من ألبوم "هتزهزه" من كلمات هيثم سليم، وألحان ياسر نور وتوزيع وسام عبد المنعم.

المطرب الفلسطيني محمد عساف حقق 384 ألف مشاهدة بأغنية كرمالك إنت تتر مسلسل "عروس بيروت"، وهي من كلمات نزار فرنسيس، وألحان وتوزيع ميشيل فاضل.

المطرب الشعبي أحمد سعد حقق 365 ألف مشاهدة في 48 ساعة فقط،بأغنيته الجديدة "يا مدلع" من كلمات أيمن الطويل وألحان محمد حمدي وتوزيع أشرف البرنس.

المطرب رامي صبري انضم للقائمة بأغنية و"بقابل ناس" التي حققت 338 ألف مشاهدة في ثلاثة أيام فقط، والأغنية من كلمات أحمد علي موسى، وألحان شادي حسن وتوزيع طارق توكل، وقام بإخراج الكليب هادي الباجوري.

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