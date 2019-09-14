شاهد: الفنانة “ميلا الزهراني” تكشف ردة فعل عائلتها بعد دخولها عالم التمثيل .. وتفاصيل...

كشفت الفنانة ميلا الزهراني ، عن ردة فعل عائلتها حين أعلنت أنها تريد أن تكوث ممثلة ، كما روت تفاصيل مشاركتها في مهرجان فيسنسيا الدولي .

ردة فعل عائلتها

وحول مواجهتها مشاكل من عائلتها حين أرادت أن تكون ممثلة ، قالت الزهراني في لقاء مع مجلة “سيدتي” : ” أبداً، أهلي كانوا الداعم الأول لي في كل مراحل حياتي ومازالوا، وهم فخورون بي جداً وأنا فخورة بأن جعلتهم يعتزّون بي.”

العاصوف

وعن مشاركتها في مسلسل “العاصوف” ، أوضحت الزهراني : ” كانت مشاركة بسيطة لي في المسلسل إذ أنني كنت أصور دوري في فيلم “المرشحة المثالية” في الوقت نفسه، وقد استغللت يوم الإجازة وسافرت لمدة يوم واحد لتصوير مشاهد “العاصوف” وعدت رغبة مني أن يكون هذا العمل الضخم ضمن مسيرتي الفنية ولو بمشاركة بسيطة.”

رفع اسم السعودية خارجياً

من جهة أخرى ، أكدت “ميلا” خلال تعليقها على مشاركتها في مهرجان فينيسيا : ” لا شيء في الدنيا يضاهي شعورك وأنت ترفع اسم بلدك خارجياً، مملكتنا العربية السعودية قدمت لي ولغيري الكثير وجاء وقت رد الجميل، وأعتقد مهما قدمنا فلن نردّ ولو جزءاً بسيطاً مما قدمته لنا.”

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فيلم المرشحة المثالية

وتحدثت الزهراني ، عن فيلم «المرشحة المثالية» المشارك في مهرجان فينيسا وقالت أنه طرح اجتماعي محلي يتطرق إلى طموحات طبيبة سعودية شابة، تخطت العوائق الاجتماعية لتحقيق ذاتها عبر الترشح للانتخابات المحلية، بسبب شعورها بالإحباط من عدم تمهيد طريق المركز الطبي الذي تعمل فيه.

أحداث الفيلم

وأضافت : ” تتعهد مريم بأن تفعل ذلك بنفسها إذا ما فازت في الانتخابات، وتطلق حملتها بمساعدة شقيقاتها على الرغم من مواجهتها كثيراً من الاعتراضات والقواعد التمييزية لكونها امرأةً. ”

رسالة شاملة

وتابعت : ” ولا أعتقد أن «المرشحة المثالية» يتحدث عن حقوق المرأة السعودية بشكل خاص، بل كانت رسالة شاملة لكل امرأة في العالم عامة لتشجعها على تجاوز أي عقبة تواجهها للحصول على حقوقها، ولا أعتقد أن المرأة السعودية تواجه عقبات الآن.”