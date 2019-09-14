شاهد.. علي ربيع لجمهورة: ربنا يديم عليكم الفرجة ياشعب مصر

نشر الفنان علي ربيع، مقطع فيديو له أثناء تحية الجمهور له في أحد عروض "مسرح مصر"، وذلك عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "انستجرام".

وكتب "ربيع" على الفيديو قائلًا :"التحيه دايما

للجمهور العظيم مفيش احلي من فرحتكم وضحكتكم ربنا يديم عليكم دايما الفرحه والسعاده يا شعب مصر يا طيب يالي تستحق تفرح.. علي ربيع".

ويذكر أن أخر أعمال الفنان علي ربيع مسلسل "فكرة بمليون جنية" الذي شارك به في السباق الرمضاني الماضي وشاركه البطولة كل من صابرين، صلاح عبدالله، سهر الصايغ، أحمد السيسي.