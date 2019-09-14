الليلة.. عرض "حمام الست" على مسرح بيرم التونسي

يقام مساء اليوم، الجمعة، عرض "حمام الست" على مسرح بيرم التونسي بالشاطبي بالإسكندرية، وتتراوح أسعار التذاكر بين ٢٥،٥٠،٧٥،١٠٠ جنيها.

ويشار إلى أن "حمام الست" بطولة ندى

بسيوني، محمدعز، هاجر الشرنوبي، زياد يوسف، علاء زينهم، أحمد السيد، محمد بريقع، إسلام صلاح، ميليسا رأفت، ومجموعة من شباب المسرحيين بالأسكندرية، رؤية سينمائية أحمد سمير، أزياء نيرة عباس، إضاءة ابراهيم الفرن، ديكور محمود سامي، أشعار محمد مخيمر، موسيقى وألحان محمد مصطفى، استعراضات محمد ميزو، العرض من تأليف وإخراج جمال ياقوت.