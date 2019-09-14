الليلة.. عرض "المتفائل" على المسرح القومي

يقام مساء اليوم، الجمعة، عرض "المتفائل" على المسرح القومي بالعتبة، وذلك في تمام الساعة التاسعة مساء يوميًا ماعدا الأربعاء، وتتراوح أسعار التذاكر ٣٠، ٥٠، ٧٠، ١٠٠ جنيه.

عرض "المتفائل" بطولة سامح حسين، سهر الصايغ ، يوسف إسماعيل، عزت زين، سوسن ربيع، آيات مجدي، تامر الكاشف، أمجد الحجار، زكريا معروف، المطرب مصطفى سامي ومجموعة من شباب

المسرح القومى، موسيقى و ألحان هشام جبر، ديكور حازم شبل، ملابس نعيمة عجمي، إضاءة أبو بكر الشريف، مكياج إسلام عباس، استعراضات ضياء شفيق، أشعار طارق على، عن رواية كانديد للكاتب فولتير، إعداد وإخراج إسلام أمام.