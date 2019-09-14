عمرو دياب للجمهور: هو إحنا هنتعذب دنيا وأخرة !

كتب امير فتحي في السبت 14 سبتمبر 2019 01:46 مساءً - أحيا الفنان عمرو دياب حفلًا غنائيًا ضخمًا، في الساحل الشمالي، بمجمع الماسة الفندقي بالعلمين الجديدة، يوم الجمعة.

داعب الهضبة جمهوره خلال الحفل حينما توجه للجلوس كعادته على إحدى السماعات الموجودة، لكنه تراجع في النهاية ولم يجلس قائلا: “مش هقعد.. دلوقت هيقولوا عجز وكبر”. كما علّق على الإطلاق الكثيف للألعاب النارية مطالبًا إياهم بالتوقف عن إطلاقها، قائلا: “هو إحنا هنتعذب دنيا وآخرة!!”.

يُذكر أن الحفل الذي أحياه عمرو دياب، يأتي ضمن سلسلة من الحفلات التي تهدف للترويج لمدينة العلمين الجديدة، وتسويقها محليا وإقليميا ودوليا.

وكشف المنظمون عن أن ساحة “الميوزيك أرينا” التي أقيم فيها الحفل، قد تم تجهيز مسرحها بأحدث التجهيزات والإمكانيات التي تتوفر لأول مرة في مصر، ما يضمن إبهارا ومستوى لا يقل عن أي مكان في العالم، ويسهم في جذب نجوم العالم لإقامة حفلات مماثلة بالعلمين الجديدة.

ومن المقرر أن يحيي عمرو دياب حفلا غنائيا، في دولة الأردن يوم 4 أكتوبر المقبل، وذلك داخل إحدى القرى السياحية بمدينة العقبة.